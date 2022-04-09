Под Харьковом нашли братскую могилу оккупантов

Украинские военные обнаружили массовое захоронение российских оккупантов.

В Ольховке Харьковского района бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских военных.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

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"Миф о том, что русские своих не покидают, окончательно разрушен. При зачистке н. п. Ольховка, что под Харьковом, бойцами 92 ОМБр обнаружена братская могила оккупантов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские бойцы 30 марта уничтожили под Харьковом две батальонные тактические группы 138-й мотострелковой бригады и сводную батальонную тактическую группу 59-го танкового полка ВС России. Были захвачены их штабы и документация, более 60 оккупантов сдались в плен.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное шокировало — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

Украина просит Международный уголовный суд приехать на Киевщину для сбора доказательств о преступлениях России: глава МИД Кулеба заявил о массовых убийствах, пытках, мародерстве и изнасиловании, совершенных российской армией.

В Минобороны России отреагировали на ужасные убийства мирных обитателей под Киевом. В ведомстве считают, что "какие-то преступления совершили не российские солдаты".

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