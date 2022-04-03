ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области (видео)

Во время радиоперехвата командование РФ просят убегать.
В неде над Харьковщиной украинские силы сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины и опубликовало видео падения вражеского самолета.
"3 апреля 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области", — говорится в сообщении.
"Горит, горит, полностью горит, бл**ть. Убегаем, убегаем все " – говорят оккупанты во время переговоров. Их разговор слышен во время радиоперехвата.
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