ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области (видео)

Во время радиоперехвата командование РФ просят убегать.

В неде над Харьковщиной украинские силы сбили очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины и опубликовало видео падения вражеского самолета.

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"3 апреля 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области", — говорится в сообщении.

"Горит, горит, полностью горит, бл**ть. Убегаем, убегаем все " – говорят оккупанты во время переговоров. Их разговор слышен во время радиоперехвата.

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