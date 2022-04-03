Кулеба назвал единственный способ остановить войну России против Украины

Страшные преступления россиян в Буче уже назвали Бучанской резней.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад немедленно предоставить Украине военную помощь, которую она просит с начала войны. Речь идет о танках, истребителях, тяжелых системах противовоздушной обороны.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Бучанская резня доказывает, что ненависть россиян к украинцам превышает то, что Европа видела после Второй мировой войны. Единственный способ остановить это: помочь Украине как можно быстрее изгнать россиян. Партнеры знают наши нужды. Танки, боевая авиация, тяжелые системы противовоздушной обороны. Надайте СЕЙЧАС", — призвал Кулеба.

Напомним, оккупанты устроили настоящий геноцид украинцев в населенных пунктах Киевской области. Они грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали.

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