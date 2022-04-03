Кулеба назвав єдиний спосіб зупинити війну Росії проти України

Страшні злочини росіян в Бучі уже назвали Бучанською різаниною.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Захід негайно надати Україні військову допомогу, яку вона просить від початку війни. Йдеться про танки, винищувачі, важкі системи протиповітряної оборони.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Бучанська різанина доводить, що ненависть росіян до українців перевищує те, що Європа бачила після Другої світової війни. Єдиний спосіб зупинити це: допомогти Україні якомога швидше вигнати росіян. Партнери знають наші потреби. Танки, бойова авіація, важкі системи протиповітряної оборони. Надайте їх ЗАРАЗ", - закликав Кулеба.

Нагадаємо, окупанти влаштували справжній геноцид українців в населених пунктах Київської області. Вони грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували.

Читайте також: