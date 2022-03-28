ЗСУ збили крилату ракету окупантів у Одеській області

Ракету окупанти випустили з корабля у Чорному морі.

Збройні сили України "вполювали" чергову крилату ракету окупантів, яку ті випустили з акваторії Чорного моря.

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Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"Мінус одна крилата ракета орків. Сьогодні, 27 березня, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита російська крилата ракета морського базування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ракета, яка поцілила в нафтобазу на Волині, була випущена з території Білорусі. Про це повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Слід зазначити, що протягом 27 березня Повітряні Сили ЗСУ знищили: