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ЗСУ збили крилату ракету окупантів у Одеській області

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ЗСУ збили крилату ракету окупантів у Одеській області

voennoe-obozrenie.ru

Ракету окупанти випустили з корабля у Чорному морі.

Збройні сили України "вполювали" чергову крилату  ракету окупантів, яку ті випустили з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"Мінус одна крилата ракета орків. Сьогодні, 27 березня, у небі над Одеською областю зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України збита російська крилата ракета морського базування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ракета, яка поцілила в нафтобазу на Волині, була випущена з території Білорусі. Про це повідомив керівник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Слід зазначити, що протягом 27 березня Повітряні Сили ЗСУ знищили:

  • 4 російські літаки;
  • 1 російський гелікоптер;
  • 2 російські БпЛА;
  • 2 російські крилаті ракети.
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