До України прибула медична допомога з Франції

До України прибула медична допомога з Франції

До України прибув гуманітарний вантаж медичного призначення.

Із Франції до України прибув гуманітарний вантаж медичного призначення. Допомогу надіслали у межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід".

Про це повідомляє командування об’єднаних сил Збройних сил України.

Цього разу допомогу отримали Національний військово-медичний клінічний центр у Києві та Військово-медичний клінічний центр Східного регіону.

Вантаж складається з дезінфекційних засобів, ліків, медичних розхідників, перев'язувальних матеріалів, а також засобів гігієни.

За період роботи проект охопив своєю діяльністю 55 медичних закладів, переважна кількість яких знаходиться поблизу районів бойових дій. До медзакладів було передано понад 215 тонн гуманітарних вантажів медичного призначення.

Нагадаємо, у Чернігові псевдоволонтер продавав гуманітарну допомогу.

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