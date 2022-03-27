Мер Івано-Франківська потрапив під обстріли окупантів біля Чернігова

Руслан Марцінків потрапив під обстріл перед переправою, де раніше отримав поранення кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив під обстріл росіян, коли супроводжував гуманітарний вантаж до Чернігова. В результаті обстрілу є декілька поранених.

Про це Руслан Марцінків повідомив у Facebook.

"Ми були обстріляні, обстріляні ворогом, який обстріляв нашу машину. Слава Богу, всі живі. Є декілька наших хлопців, які є поранені", - повідомив він.

За його словами, їхній автомобіль 26 березня окупанти обстріляли перед переправою, де раніше отримав поранення кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

До самого Чернігова меру так і не вдалось потрапити, однак в місто все ж направили гуманітарну допомогу.

"Наш автобус фактично вийшов з ладу через постріли, майже решето. Війна ближче, ніж нам здається", - підкреслив Марцінків.

Нагадаємо, над Івано-Франківськом ЗСУ збили ворожий безпілотник.

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