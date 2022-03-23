Над Івано-Франківськом ЗСУ збили ворожий безпілотник

Міський голова закликав не поширювати відповідні фото та відео.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що ввечері 23 березня в місті українські військові збили російський безпілотник.

Про це міський голова сказав у відеозверненні.

"Наші ЗСУ працюють – просто зараз знищували безпілотник. Все під контролем! Не публікуємо фото та відео", – зазначив Марцінків.

Він також нагадав, що у країні війна, і спокійних місць наразі немає.

"Зараз збивали безпілотники. Будь-ласка, я дуже прошу – постріли можуть бути в будь-якому місті і селі. Все спокійно, все нормально, наші військові відпрацювали. Якщо чули постріли – перебувайте вдома, не треба стукати сусідам. Не постіть – де, не робіть з цього шуму. Дякую ЗСУ, які відпрацювали по безпілотниках", – сказав мер Івано-Франківська.

‼️Черговий раз хочу з вами серйозно поговорити. Звертаюся до всіх: дуже важливо, щоб ми усі усвідомлювали, що в Україні йде війна. Під час війни постріли можуть лунати в будь-якій точці країни, міста чи села. Тому я дуже прошу не знімати відео, фото і не писати у соцмережах ЗАЙВОГО. Не робіть шуму та не заважайте працювати військовим! Наші ЗСУ працюють - просто зараз знищували безпілотник. Все під контролем! Зберігайте спокій та залишайтесь вдома. З вірою в нашу перемогу! Слава Україні! Опубліковано Русланом Марцінковим Середа, 23 березня 2022 р.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що в Яворівській громаді Львівської області правоохоронці збили підозрілий дрон.