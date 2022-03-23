Над Ивано-Франковском ВСУ сбили вражеский беспилотник

Мэр призвал не распространять соответствующие фото и видео.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что вечером 23 марта в городе украинские военные сбили российский беспилотник.

Об этом городской голова сказал в видеообращении.

"Наши ВСУ работают – прямо сейчас уничтожали беспилотник. Все под контролем! Не публикуем фото и видео", – отметил Марцинкив.

Он также напомнил, что в стране война и спокойных мест сейчас нет.

"Сейчас сбивали беспилотники. Пожалуйста, я очень прошу – выстрелы могут быть в любом городе и селе. Все спокойно, все нормально, наши военные отработали. Если слышали выстрелы – находитесь дома, не надо стучать соседям. Не постите – где, не делайте из этого шума. Спасибо ВСУ, которые отработали по беспилотникам", – сказал мэр Ивано-Франковска.

‼️ Очередной раз хочу с вами серьезно поговорить. Обращаюсь ко всем: очень важно, чтобы все осознавали, что в Украине идет война. Во время войны выстрелы могут раздаваться в любой точке страны, города или села. Поэтому я очень прошу не снимать видео, фото и не писать в соцсетях ЛИШНОГО. Не делайте шум и не мешайте работать военным! Наши ВСУ работают – прямо сейчас уничтожали беспилотник. Все под контролем! Сохраняйте спокойствие и оставайтесь дома. С верой в нашу победу! Слава Украине! Опубликовано Русланом Марцинковым Среда, 23 марта 2022 г.

Напомним, 23 марта стало известно, что в Яворовской громаде Львовской области правоохранители сбили подозрительный дрон.