Марцинкив призвал жителей города платить за коммуналку

По его словам, за услуги платят менее половины горожан.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей города платить за коммунальные услуги.

Об этом он сказал в своем обращении 23 марта.

По его словам, сейчас оплата за них на уровне менее 50%. "Это водоснабжение, канализация, теплоснабжение, вывоз мусора. Этого недостаточно. Люди должны получать заработные платы", — отметил городской голова Франковска.

К слову, жителей Киева также просят своевременно оплачивать коммунальные услуги, если есть финансовая и техническая возможность. В частности, отмечается, что это поможет городской системе получить необходимые ресурсы для аварийных работ.

Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки на время войны. В случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать коммунальные услуги не будут. Тем не менее министр обратился к украинцам за возможности платить коммуналку, потому что это финансирование работы коммунальных служб, которые сейчас работают в усиленном режиме.

Читайте также: