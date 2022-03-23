Украина получила 50 военных машин скорой помощи от ЕС

Автомобили будут переданы Вооруженным силам Украины.
Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарной помощи от стран ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Автомобили будут переданы для нужд вооруженных сил Украины.
Автомобили Mercedes обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудованиям, необходимым для спасения жизни в условиях боевых действий. Автомобили скорой помощи позволяют эвакуировать до 4 раненых одновременно.
В настоящее время часть автомобилей уже доставлена в регионы, где продолжаются активные боевые действия. Еще часть "скорых" должна поступить в Украину в ближайшие дни.
С начала российского полномасштабного вторжения оккупанты обстреляли 58 автомобилей скорой медицинской помощи.
Напомним, Минздрав призывает аптечные сети не повышать цены на лекарственные средства.
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