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Украина получила 50 военных машин скорой помощи от ЕС

Украина получила 50 военных машин скорой помощи от ЕС

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Украина получила 50 военных машин скорой помощи от ЕС

Фото: МОЗ

Автомобили будут переданы Вооруженным силам Украины.

Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарной помощи от стран ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Автомобили будут переданы для нужд вооруженных сил Украины.

Автомобили Mercedes обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудованиям, необходимым для спасения жизни в условиях боевых действий. Автомобили скорой помощи позволяют эвакуировать до 4 раненых одновременно.

Фото: МОЗ / ©
Фото: МОЗ

В настоящее время часть автомобилей уже доставлена в регионы, где продолжаются активные боевые действия. Еще часть "скорых" должна поступить в Украину в ближайшие дни.

С начала российского полномасштабного вторжения оккупанты обстреляли 58 автомобилей скорой медицинской помощи.

Напомним, Минздрав призывает аптечные сети не повышать цены на лекарственные средства.

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