Во Львове детсадам разрешили возобновить работу: как попасть детям-переселенцам

В заведения также попадут дети переселенцев.

Со среды, 23 марта, во Львовской области могут возобновить работу детские сады.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Такую рекомендацию предоставил департамент образования и науки Львовской ОГА, учитывая возможности, безопасные условия и запросы родителей.

По его словам, образовательный процесс можно начать в очном, дистанционном или смешанном формате. Впрочем, это определяет самостоятельно каждое заведение дошкольного образования.

Козицкий подчеркнул, что детей-переселенцев в учреждения дошкольного образования могут относить в первую очередь. Для этого необходимо подать:

заявление одного из родителей,

копию свидетельства о рождении,

медицинскую справку, изданную в соответствии со статьей 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", вместе с выводом о том, что ребенок может посещать заведение дошкольного образования.

"Важно, что при подаче заявления о зачислении ребенка в учреждение дошкольного образования один из родителей или другой законный представитель ребенка должен предъявить оригинал документа, подтверждающего право на первоочередное зачисление ребенка, и указать его реквизиты в заявлении", — подчеркнул руководитель Львовской. ОГА.

Как сообщалось, в школах Львовской области началось обучение: в большинстве заведений дистанционка. Формат обучения каждое заведение определяло самостоятельно и согласовывалось с военной администрацией. Большинство школ региона будут работать дистанционно. Очное обучение будет проходить более чем в 50 образовательных учреждениях области. В нескольких школах будет смешанный формат.

Читайте также: