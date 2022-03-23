В Херсонской области могут появиться фальшивые российские рубли

В Херсонской области могут появиться фальшивые российские рубли

Власти призвали не реагировать на провокации оккупантов.

В Херсонской области могут появиться фальшивые российские рубли. Фейковыми деньгами русские военные могут рассчитываться с коллаборантами.

Об этом предупредил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Также читайте В Херсоне российские оккупанты дважды разгоняли мирный митинг: есть пострадавшие

По данным британской разведки, на Пермской печатной фабрике запущен процесс печати 2,5 млрд фальшивых рублей.

Юрий Соболевский предполагает, что этими деньгами военные РФ рассчитаются со своими "помощниками"-коллаборантами.

"Хочу обратиться к жителям Херсонщины. Если вам в руки попадут эти кровавые деньги, то воспринимайте их как тридцать серебряников — плата за измену. Не поддерживайте экономику агрессора, ежедневно убивающего наших детей, женщин, пенсионеров и мужчин", — написал Соболевский.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Херсоне критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.

Читайте также: