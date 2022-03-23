Власти призвали не реагировать на провокации оккупантов.
В Херсонской области могут появиться фальшивые российские рубли. Фейковыми деньгами русские военные могут рассчитываться с коллаборантами.
Об этом предупредил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
По данным британской разведки, на Пермской печатной фабрике запущен процесс печати 2,5 млрд фальшивых рублей.
Юрий Соболевский предполагает, что этими деньгами военные РФ рассчитаются со своими "помощниками"-коллаборантами.
"Хочу обратиться к жителям Херсонщины. Если вам в руки попадут эти кровавые деньги, то воспринимайте их как тридцать серебряников — плата за измену. Не поддерживайте экономику агрессора, ежедневно убивающего наших детей, женщин, пенсионеров и мужчин", — написал Соболевский.
Ранее стало известно, что во временно оккупированном Херсоне критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.
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