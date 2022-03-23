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Польша выслала 45 российских дипломатов за шпионаж – Мариуш Каминский

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Польша выслала 45 российских дипломатов за шпионаж – Мариуш Каминский

pixabay.com

Польский министр внутренних дел сообщил об агентах российских спецслужб.

Польша выслала 45 российских дипломатов за шпионаж, сообщает польский министр внутренних дел Мариуш Каминский.

"Польша выслала 45 российских шпионов, выдававшихся за дипломатов. С полной последовательностью и решительностью мы разбиваем агентов российских спецслужб в нашей стране", — написал министр.

Напомним, ранее польские власти говорили о более чем 40 российских дипломатах-шпионах. Представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин сообщил, что Агентство внутренней безопасности подготовило список из 45 человек из дипломатических кругов, работающих на российские спецслужбы.

В списке российских дипломатов, которые, по мнению польских властей, вели в Польше деятельность, не соответствующую Венской конвенции о дипломатических отношениях, должны быть сотрудники посольства России в Варшаве, а также их супруги, которые под прикрытием должны собирать конфиденциальную информацию и вербовать граждан Польши. для сотрудничества во благо Российской Федерации.

Ранее стало известно, что на фоне информации о вероятном вторжении белорусских войск в Украину Комитет госбезопасности Беларуси заявил, что якобы под прикрытием посольства Украины в государстве работали разведчики.

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