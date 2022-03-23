Украинцев просят сообщать о повышении цен

Куда обращаться, если магазины завышают цены?

Бюро экономической безопасности Украины призывает граждан сообщать о случаях необоснованного повышения цен.

Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Кроме того, украинцев просят сообщать о препятствовании ведению бизнеса, о фактах незаконных действий с гуманитарной помощью или других правонарушениях в сфере экономики.

Заявки и жалобы можно отправлять:

по адресу — zvernennya@esbu.gov.ua

с помощью официального телеграмма бота БЭБ — https://t.me/StopOverpriceBot

Как сообщалось, в случае, если аптеки предлагают лекарственные средства по завышенным ценам, можно обратиться в территориальные подразделения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (раздел «Контакты») как в орган, контролирующий цены на лекарства во время военного положения.

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