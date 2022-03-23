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Українців просять повідомляти про підвищення цін

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Українців просять повідомляти про підвищення цін

Pexels

Куди звертатися, якщо магазини завищують ціни?

Бюро економічної безпеки України закликає громадян повідомляти про випадки необґрунтованого підвищення цін.

Про це повідомили у пресслужбі органу. 

Крім того, українців просять повідомляти про перешкоджання веденню бізнесу, про факти незаконних дій з гуманітарною допомогою або інші правопорушення у сфері економіки.

Заявки і скарги можна відправляти:

  • на адресу - zvernennya@esbu.gov.ua
  • за допомогою офіційного телеграм бота БЕБ - https://t.me/StopOverpriceBot

Як повідомлялося, у разі, якщо аптеки пропонують лікарські засоби за завищеними цінами, можна звернутися до територіальних підрозділів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (розділ «Контакти») як до органу, що контролює ціни на ліки на час воєнного стану.

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Дата публікації
Перегляди
2678
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