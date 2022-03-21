Правительство начало программу для трудоустройства переселенцев

Кабмин утвердил программу.

Кабинет министров Украины начинает программу трудоустройства украинцев, которые в результате боевых действий тематично переехали в другие регионы страны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем видеообращении.

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За каждого трудоустроенного переселенца государство выплатит работодателям 6500 гривен. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников

По словам Шмыгаля, правительство уже утвердило программу. Ее реализация начинается уже 21 марта с регистрации временных переселенцев территориальными общинами и ЦНАПами. С 30 марта заработает регистрация через "Действие".

"Государство поддерживает вас в вашем желании продолжать работу там, где это возможно. Полная дерегуляция бизнеса, упрощение налоговой системы, доступные кредиты. Теперь государство берет на себя часть расходов на заработные платы тем людям, которые нуждаются в работе. Так что – работаем! начинать работать, принимать людей, снабжать их работой", — подчеркнул премьер Денис Шмигаль.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что примерно 11-12 млн украинцев в результате вынуждены были покинуть свои города. Более 3 млн выехали за границу.

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