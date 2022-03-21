Россия провалила планы по оккупации Украины — Шмыгаль

Враг продолжает цинично атаковать украинцев.

Агрессору не удастся захватить украинские территории. Их планы провалились.

Об этом сообщил в обращении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 21 марта.

“Идет 26-й день войны. Провалив все планы по оккупации Украины, российский агрессор прибегает к откровенному геноциду гражданского населения Украины. Только за последние двое суток враг сбросил авиабомбы на Дом искусств в Мариуполе. Расстрелял из танков вплотную дом престарелых в Луганской области. В Тростянке на Сумщине оккупанты бросили боевую гранату в гражданских людей. В Киеве атаковали с воздуха торговый центр, где скрывались гражданские люди. из-за войны миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Миллионы потеряли жилье. Это та реальность, которую видит цивилизованный мир”, — сказал премьер.

Ранее глава украинского правительства призывал своего французского коллегу рассмотреть возможность введения санкций против олигархов и лиц, приближенных к российскому режиму.