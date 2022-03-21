Росія провалила плани з окупації України - Шмигаль

Ворог продовжує цинічно атакувати українців.

Агресорові не вдасться захопити українські території. Їхні плани провалились.

Про це повідомив у відозверненні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 21 березня.

“Йде 26-й день війни. Проваливши всі плани з окупації України, російський агресор вдається до відвертого геноциду цивільного населення України. Тільки за останні дві доби ворог скинув авіабомби на Будинок мистецтв у Маріуполі. Розстріляв із танків впритул будинок пристарілих на Луганщині. В Тростянці, що на Сумщині, окупанти кинули бойову гранату в цивільних людей. В Києві атакували з повітря торговий центр, де переховувались цивільні люди. Через війну мільйони українців були вимушені покинути свої домівки. Мільйони втратили житло. Це та реальність, яку вже бачить цивілізований світ”, - сказав прем’єр.

Раніше голова українського уряду закликав свого французького колегу розглянути можливість запровадження санкцій проти олігархів та осіб, наближених до російського режиму.