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Білорусь заявила, що відводить свої війська від українського кордону

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Білорусь заявила, що відводить свої війська від українського кордону

Міністерство оборони Республіки Білорусь (https://t.me/modmilby/12588)

Білоруські БТРи вже рухаються Брестом.

Міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону.

Про це йдеться в Телеграмі Міноборони Білорусі.

"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок Державного кордону Республіки Білорусь", — йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Республіки Білорусь (https://t.me/modmilby/12588) / ©
Міністерство оборони Республіки Білорусь (https://t.me/modmilby/12588)

Крім того, ресурс MotolkoHelp, який моніторить пересування білоруських військ, оприлюднили відео, на якому видно, що БТРи рухаються Брестом. Внаслідок цього в місті частково перекрито рух транспорту.

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