Білорусь заявила, що відводить свої війська від українського кордону

Білорусь заявила, що відводить свої війська від українського кордону

Білоруські БТРи вже рухаються Брестом.

Міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону.

Про це йдеться в Телеграмі Міноборони Білорусі.

"Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок Державного кордону Республіки Білорусь", — йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Республіки Білорусь (https://t.me/modmilby/12588)

Крім того, ресурс MotolkoHelp, який моніторить пересування білоруських військ, оприлюднили відео, на якому видно, що БТРи рухаються Брестом. Внаслідок цього в місті частково перекрито рух транспорту.

Armored personnel carriers are moving in Brest

This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.

Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 21, 2022

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