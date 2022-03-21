Тіна Кароль у Польщі зібрала понад 42 мільйони гривень для допомоги в Україні

Тіна Кароль у Польщі зібрала понад 42 мільйони гривень для допомоги в Україні

Концерт транслювався у прямому ефірі у 40 країнах світу.

Українська співачка Тіна Кароль 20 березня виступила на найбільшому благодійному концерті в історії Польщі на підтримку України.

Концерт "Разом з Україною" транслювався у прямому ефірі у 40 країнах світу. Глядачі мали змогу надіслати спеціальне SMS, яке конвертувалося у грошову суму для допомоги Україні.

Тіна Кароль / Пресслужба Тіни Кароль

За попередніми даними, було зібрано понад 42 мільйони гривень. Усі кошти будуть надіслані на допомогу Україні під час війни.

Тіна Кароль вийшла на сцену в білій сукні із символічною плямою крові від пострілу в серці.

Тіна Кароль / Пресслужба Тіни Кароль

Її виступ розпочався з хвилини війни – глядачі почули те, що чують українці щодня: звуки повітряної тривоги, крики людей, уривки фраз перехоплених телефонних розмов.

Співачка виконала пісню "Закрили твої очі", а також "Україна – це ти".

Разом із Тіною на сцену також вийшла семирічна Амелія, чий спів у бомбосховищах раніше підкорив серця мільйонів людей в Інтернеті.

Тіна Кароль та Амелія Анісович / Пресслужба Тіни Кароль

Як повідомлялося раніше, Тіна Кароль зустрілася з Амелією у Варшаві після того, як дівчинці вдалося втекти від війни та знайти новий будинок у Польщі.

"Наша спільна справа, наша спільна частка – це перемога. Ми не зламні! Від усього серця ми дякуємо за те, що прийняли нас, низький вам уклін!", - звернулася Тіна Кароль зі сцени до 11 тисяч полячок у залі та мільйонів телеглядачів у всьому світі.

Тіна Кароль та Амелія Анісович / Пресслужба Тіни Кароль

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