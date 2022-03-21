Над Харківською областю збили ще два ворожі безпілотники.

На Дніпропетровщині українська ППО збила ворожий безпілотний апарат.

Про це повідомили у пресслужбі повітряного командування "Схід".

За даними українських військових, російський ворог, який уже неодноразово стикався з нашими ППО, знизив інтенсивність польотів літаків та крилатих ракет.

“Проте й досі сунеться в наш повітряний простір своїми БПЛА. Дарма. Вчора ввечері мінус одна ворожа допитлива пташка на Дніпропетровщині. Сьогодні пообіді - мінус дві на Харківщині. Тримаємо стрій. Слава Україні” - зазначили у повітряному командуванні “Схід”.

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