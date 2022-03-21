Уряд розпочав програму для працевлаштування переселенців

Кабмін затвердив програму.

Кабінет міністрів України розпочинає програму працевлаштування українців, які внаслідок бойових дій тимачсово переїхали до інших регіонів країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму відеозверненні.

За кожно працевлаштованого переселенця держава виплатить роботодовцям 6500 гривень. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників

За словами Шмигаля, уряд вже затвердив програму. Її реалізація якої розпочинається вже 21 березня з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. Від 30 березня запрацює реєстрація через "Дію".

"Держава підтримує вас у вашому бажанні продовжувати роботу там, де це можливо. Повна дерегуляція бізнесу, спрощення податкової системи, доступні кредити. Тепер держава бере на себе частину витрат на заробітні плати тим людям, які потребують роботи. Так що – працюймо! Усіх закликаю починати працювати, приймати людей, забезпечувати їх роботою", - наголосив прем'єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що приблизно 11-12 млн українців через війну змушені були покинути свої міста. Понад 3 млн виїхали за кордон.

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