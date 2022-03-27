Окупанти продовжують знищувати Ірпінь: моторошні кадри міста-героя (відео)

Ірпінь - одне з перших міст, що піддались повномасштабному вторгенню Російської Федерації.
Російські військові продовжують обстрілювати Ірпінь Київської області, руйнуючи житлові будинки, школи і медичні заклади.
Міністерство оборони опублікувало моторошне відео знищеного окупантами міста-героя.
Зауважимо, що Ірпінь - одне з перших міст, що піддались повномасштабному вторгенню Російської Федерації. Передмістя столиці наприкінці лютого перетворилося в епіцентр бойових дій.
За подвиг, масовий героїзм та стійкість мешканців і оборонців Ірпеня під час відсічі збройним силам Росії президент Володимир Зеленський присвоїв населеному пункту почесну відзнаку "Місто-герой України".
Як повідомляли у Київській ОВА, в області за добу 26 березня окупанти здійснили понад 30 обстрілів житлових масивів та соціальної інфраструктури. Критичних руйнувань за увесь час війни завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській громадах.
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