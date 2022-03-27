З України за добу виїхало ще понад 49 тисяч осіб: які пункти пропуску краще обирати

З України за добу виїхало ще понад 49 тисяч осіб: які пункти пропуску краще обирати

До України за минулу добу прибули 27 тисяч осіб.

З України на тлі війни, яку розв'язала Росія на чолі з диктатором Путіним, протягом 26 березня виїхало понад 49 тисяч осіб, більшість - до Польщі. Натомість повернулося на Батьківщину - 27 тисяч громадян.

Про це інформує ДПСУ.

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Минулої доби з України вибуло понад 49 тисяч осіб. 30 тисяч з них перетнули кордон до Польщі. Рекомендуємо для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

До України за минулу добу прибули 27 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, які воювати за Україну проти Росії.

"Дякуємо нашим співвітчизниками! Загалом, від початку відкритої збройної агресії до України повернулися близько 442 тисяч наших співгромадян". Усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі. Крім оформлення людей і транспорту, прикордонники спільно з митниками здійснюють також пропуск гуманітарної допомоги для українського війська та наших співвітчизників", - сказали в ДПСУ.

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Як додали прикордонники, також за 26 лютого західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою пасажиропотік на західній ділянці кордону збільшився на 10 тисяч осіб.

За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Українцям радять відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (на Буковині) на соцмережах Держприкордонслужби.

Громадян просять дотримуватися на кордоні правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону.

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