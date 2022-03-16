Перед пунктом пропуску "Краківець" на Львівщині зробили гуманітарний коридор

На прикордонному пункті працюють волонтери.
На Львівщині, на пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею – "Краківець", зробили гуманітарний коридор.
Тут працюють волонтери, які забезпечують людей їжею, гарячими напоями та теплими речами.
Про це повідомляє державна прикордонна служба.
В ньому облаштовано систему обігріву, розміщено місця для відпочинку, а також розетки для заряджання мобільних пристроїв.
Жінок з хворими дітьми, людей з інвалідністю, похилого віку прикордонники пропускають позачергово.
Нагадаємо, за даними ООН, кількість біженців із України за кордоном наближається до трьох мільйонів.
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