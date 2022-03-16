Перед пунктом пропуску "Краківець" на Львівщині зробили гуманітарний коридор

Перед пунктом пропуску "Краківець" на Львівщині зробили гуманітарний коридор

На прикордонному пункті працюють волонтери.

На Львівщині, на пункті пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею – "Краківець", зробили гуманітарний коридор.

Тут працюють волонтери, які забезпечують людей їжею, гарячими напоями та теплими речами.

Про це повідомляє державна прикордонна служба.

В ньому облаштовано систему обігріву, розміщено місця для відпочинку, а також розетки для заряджання мобільних пристроїв.

Жінок з хворими дітьми, людей з інвалідністю, похилого віку прикордонники пропускають позачергово.

Нагадаємо, за даними ООН, кількість біженців із України за кордоном наближається до трьох мільйонів.

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