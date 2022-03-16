Російські окупанти мінують сільськогосподарські угіддя - МВС

За словами радника очільника МВС, активна фаза по розмінуванню може тривати мінімум кілька років.

У деяких регіонах України є загроза мінувань російськими окупантами сільськогосподарських земель.

Про це 16 березня в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Насправді, на жаль, є величезна загроза також і в низці регіонів сільському господарству, тому що мінуються не тільки промислові об’єкти, не тільки інфраструктурні об’єкти, не тільки міста, але, на жаль, сільськогосподарські угіддя", - наголосив Денисенко.

Він зазначив, що активна фаза по розмінуванню буде справді тривати як мінімум кілька років, а наразі складається мапа мінувань російськими загарбниками українських територій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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