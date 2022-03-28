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Іноземні дипломати повертаються до Києва

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Іноземні дипломати повертаються до Києва

Словенія відправила до української столиці тимчасового повіреного.

Іноземні дипломати потроху повертаються до Києва. Словенія відправила до української столиці свого представника.

Про це повідомляється у твітері посольства Словенії в Україні.

Словенія відправила до української столиці тимчасового повіреного - полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він вже розпочав роботу в Києві.

"Місто порожнє, вдалині чути звуки сирен та вибухи, життя тих, хто залишився в столиці, проходить нормально", – сказав він по прибутті.

Нагадаємо, що Європейський Союз зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни. Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС.

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