Іноземні дипломати повертаються до Києва

Словенія відправила до української столиці тимчасового повіреного.

Іноземні дипломати потроху повертаються до Києва. Словенія відправила до української столиці свого представника.

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Про це повідомляється у твітері посольства Словенії в Україні.

Словенія відправила до української столиці тимчасового повіреного - полковника словенської армії Боштьяна Лесяка. Він вже розпочав роботу в Києві.

"Місто порожнє, вдалині чути звуки сирен та вибухи, життя тих, хто залишився в столиці, проходить нормально", – сказав він по прибутті.

Boštjan Lesjak je varno prispel v Kijev, kjer bo začel z delom začasnega odpravnika poslov R Slovenije v Ukrajini .



“Mesto je prazno, slišijo se alarmi in detonacije v daljavi, sicer pa življenje za tiste, ki so ostali v prestolnici, poteka normalno,” je dejal ob prihodu. pic.twitter.com/4DA0iI0jwc — MFA Slovenia (@MZZRS) March 27, 2022

Нагадаємо, що Європейський Союз зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни. Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС.