ЄС створить спеціальний фонд для відбудови України

Гроші підуть на відбудову України після завершення війни.
Європейський Союз зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни.
Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС, який пройшов 24 березня.
"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, щойно російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України", - йдеться у документі.
ЄС також закликав Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу Україні, щоб допомогти здійснити необхідні реформи.
Нагадаємо, що голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що в найближчі 15 днів вирішиться хід вторгнення Росії до України.
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