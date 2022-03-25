ЄС створить спеціальний фонд для відбудови України

Гроші підуть на відбудову України після завершення війни.

Європейський Союз зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для її відбудови після завершення війни.

Про це йдеться у 8-му пункті висновків саміту ЄС, який пройшов 24 березня.

"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, щойно російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України", - йдеться у документі.

ЄС також закликав Єврокомісію продовжувати надавати технічну допомогу Україні, щоб допомогти здійснити необхідні реформи.

Нагадаємо, що голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловив думку, що в найближчі 15 днів вирішиться хід вторгнення Росії до України.

Читайте також: