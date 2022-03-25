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В зоопарку США помер тигр на прізвисько Путін

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В зоопарку США помер тигр на прізвисько Путін

Фото: Minnesota Zoo

У США помер Путін - амурський тигр.

У зоопарку в американському штаті Міннесота 12-річний амурський тигр на прізвисько Путін помер від серцевої недостатності.

Про це 24 березня повідомили на сторінці зоопарку в Twitter.

Тварина померла під час звичайної медичної процедури, незважаючи на зусилля ветеринарів.

Нагадаємо, у чеському зоопарку Двур-Кралове народилося дитинча східного чорного носорога, який перебуває під загрозою зникнення. Його назвали Київ на честь опору України російській армії.

А в київському зоопарку під час війни народився лемур. Його назвали Байрактаром назвали на честь турецьких безпілотників, які стримують наступ російських окупантів і рятують життя українців.

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