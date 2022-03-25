В США умер Путин – амурский тигр.

В зоопарке в американском штате Миннесота 12-летний амурский тигр по прозвищу Путин умер от сердечной недостаточности.

Об этом 24 марта сообщили на странице зоопарка в Twitter.

Животное умерло во время обычной медицинской процедуры, несмотря на усилия ветеринаров.

Напомним, в чешском зоопарке Двур-Кралове родился детеныш восточного черного носорога, который находится под угрозой исчезновения. Его назвали Киев в честь сопротивления Украины русской армии.

А в киевском зоопарку во время войны родился лемур. Его назвали Байрактаром назвали в честь турецких беспилотников, сдерживающих наступление российских оккупантов и спасающих жизнь украинцев.

С коротким сердцем у вас так, что наши 12-летние минские амури тигеры прошли через естердень при ручной медицинской процедуре ускорения heroic emergency efforts до нас. Это является profound loss, и мы так ладим, что они делают для своей dedication to the animals. https://t.co/XX3K9gqcY8 pic.twitter.com/TECZCoLtz0 — Minnesota Zoo (@mnzoo) 24 марта 2022

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