Гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака: день болезненных реформ

Гороскоп на 24 марта для всех знаков Зодиака: день болезненных реформ

День серьезных – возможно, даже коренных – реформ, которые могут оказаться довольно болезненными.

Самое главное сегодня – не реагировать на возможные провокации со стороны окружающих людей и сохранять душевное спокойствие. Велика вероятность ссор, скандалов и конфликтов, их необходимо избегать всеми возможными способами. Те, кто сможет сохранить лицо, получат не только ценный опыт, но и уникальные способности – например, экстрасенсорные.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 25 марта для Овнов

Не стоит поддаваться минутной слабости, отказываясь от поставленной цели: возможно, вас будут отговаривать от ее достижения люди, которым вы доверяете, но это тот случай, когда к ним необязательно прислушиваться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 25 марта для Тельцов

От выяснения отношений с близким человеком, даже если он будет на это напрашиваться, сегодня лучше отказаться – ни к чему хорошему оно не приведет, только углубит трещину в отношениях.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 25 марта для Близнецов

Новые знакомства в этот день могут оказаться с подвохом: человек, показавшийся приятным во всех отношениях, скорее всего, на самом деле таковым не является, поэтому в нем легко будет обмануться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 25 марта для Раков

Отсутствие взаимопонимания с окружающими людьми может стать причиной споров, во время которых каждый будет отстаивать свою точку зрения, не прислушиваясь к собеседнику.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 25 марта для Львов

Чужие обязанности стоит брать на себя только в том случае, если вы увидите, что человек с ними действительно не справляется, иначе рискуете быть обманутыми более хитрыми людьми.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 25 марта для Дев

Не стоит отвечать согласием на первое попавшееся предложение, которое вы можете получить в этот день – на поверку оно может оказаться не таким уж и выгодным, каким покажется на первый взгляд.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 25 марта для Весов

Вмешавшись в чужой конфликт, вы можете стать врагом для обеих его сторон, поэтому лучше без лишних движений – со стороны – наблюдать за тем, как и чем он закончится.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 25 марта для Скорпионов

Сегодня трудно будет найти общий язык с кем бы то ни было, поэтому любые переговоры – как делового, так и личного характера – лучше отложить хотя бы на пару дней.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 25 марта для Стрельцов

Агрессивных и неадекватных людей сегодня – впрочем, как и всегда – лучше обходить стороной: последствия "общения" с ними могут оказаться неприятными и непредсказуемыми.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 25 марта для Козерогов

Излишества – прежде всего пищевые – не принесут ничего, кроме вреда: тем, кто хочет сохранить бодрость тела и ясность разумы, звезды советуют проявлять сдержанность и ограничивать себя.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 25 марта для Водолеев

Не лучший день для финансовых операций, особенно если речь идет о благотворительности и волонтерстве: средства могут попасть совсем не к тем, кто в них действительно нуждается.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 25 марта для Рыб

Необходимо следить за каждым словом, которое будете произносить сегодня: велика вероятность – не по злому умыслу, а по неосторожности – сказать что-то очень неприятное другу или близкому человеку.

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