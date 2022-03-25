Трюдо заверил, что Канада и дальше будет поддерживать Украину

Канада готова закупать необходимое оборудование для украинцев.
Канада не будет останавливать поставки в Украину вооружения и военного оснащения.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет Укринформ.
“Мы продолжим пытаться помочь Украине, как сможем. Поскольку Президент Зеленский просит о разнообразном оснащении, мы изучаем, что мы можем прислать”, — сказал Трюдо.
Канада готова закупать необходимое оборудование для украинцев.
Но при этом Трюдо не уточнил, что именно Канада может передать Украине.
Ранее Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна практически исчерпала запасы избыточного вооружения, которое могла передать Украине без снижения собственной боеспособности.
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