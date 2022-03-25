Астрологический прогноз на 25 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нежелательно верить на слово незнакомым людям и принимать предложения, сулящие легкую и быструю выгоду – велик риск стать жертвой чужих преступных замыслов и встрять в авантюру с серьезными последствиями. Деловые и личные отношения с людьми могут пострадать от необдуманных слов, поэтому лучше держать язык за зубами.

Символ дня: Цербер.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый.

Счастливые камни дня: сардер, колумбит.

За какую часть тела отвечает: яичники.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, легко может перейти из острой в хроническую стадию, поэтому не стоит откладывать визит к врачу. Пользу принесут прогулки на свежем воздух и посильные – без фанатизма – физические упражнения.

Афоризм дня: "И после плохого урожая нужно сеять" (Сенека).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности и стабильности.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – ставить энергетическую защиту: ее не смогут преодолеть даже люди, занимающиеся черной магии, не говоря уже о простых недоброжелательных.

Табу дня: не стоит общаться с незнакомцами – ничего хорошего от них в этот день ожидать не приходится.

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