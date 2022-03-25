Астрологічний прогноз на 25 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли небажано покладатися на незнайомих людей і приймати пропозиції, які обіцяють легку і швидку вигоду – великий ризик стати жертвою чужих злочинних задумів і втрапити в авантюру із серйозними наслідками. Ділові та особисті стосунки з людьми можуть постраждати від необдуманих слів, тому краще тримати язик за зубами.

Символ дня: Цербер.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, теракотовий.

Щасливі камені дня: сардер, колумбіт.

За яку частину тіла відповідає: яєчники.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, легко може перейти з гострої у хронічну стадію, тому не варто зволікати з візитом до лікаря. Користь принесуть прогулянки на свіжому повітрі та підсильні – без фанатизму – фізичні вправи.

Афоризм дня: І після поганого врожаю треба сіяти (Сенека).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ надійності та стабільності.

Магія та містика дня: можна – і треба – ставити енергетичний захист: його не зможуть подолати навіть люди, які займаються чорною магією, не кажучи вже про звичайних недоброзичливців.

Табу дня: не варто спілкуватися з незнайомцями – на щось хороше від них цього дня годі й чекати.

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