Как справиться с бессонницей в условиях войны: простые советы

Как справиться с бессонницей в условиях войны: простые советы

Ноги держите в тепле — так вы сигнализируете мозгу, что пора спать.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит несколько советов, как справиться с бессонницей.

Об этом говорится в соответствующем сообщении Facebook.

Бессонница – это одна из естественных защитных реакций организма на нахождение в опасности.

Итак, как справиться с ним:

ложитесь в постель, когда чувствуете сонливость;

проветривайте помещение перед тем, как ложитесь, оптимальная температура – 18-20°C;

в течение дня производите физические нагрузки, но не менее, чем за три часа до начала сна; физические нагрузки помогают бороться с гормоном стресса;

ужин должен быть легким, чтобы не замедлять выработку гормона мелатонина, благодаря которому мы спим;

во второй половине дня отдайте предпочтение теплой воде, травяному чаю вместо черного, зеленого или кофе;

ноги держите в тепле — так вы сигнализируете мозгу, что пора спать;

делайте дыхательные упражнения для расслабления мышц тела;

используйте «белый шум», помогающий даже малышам;

восстанавливайте рутину мирного времени.

"Желаем вам быстро засыпать, ведь сон – это залог здоровья!", – говорится в сообщении.

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