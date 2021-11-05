"Нет" хронической усталости и бессоннице: какие овощи и фрукты помогут укрепить иммунитет

Диетолог рассказала, почему не стоит налегать на гранаты и мандарины, и какие продукты следует предпочесть.

Вялость, бессонница, постоянная усталость, а также ломкие ногти с волосами могут сигнализировать нехватку витаминов. Диетологи советуют прежде всего просмотреть меню, обогатив его овощами и фруктами.

О том, какие именно продукты помогут укрепить иммунитет в борьбе с сезонными недугами, 4 ноября говорилось в сюжете ТСН 19:30.

Оксана обожает тыквы и сейчас активно готовит из них крем-супы, ведь видит в них пользу. Девушка добавляет к блюдам чеснок, потому что убеждена: "Если есть всю осень и всю зиму чеснок, то никакие простуды не испугают".

Кроме того, хозяйка любит гранаты и как только начался сезон — покупает их чуть ли не каждый день. "Днем их могу съесть три или четыре", — делится Оксана.

Диетолог Карина Дейнеко говорит, что суп из тыквы – действительно хороший выбор для укрепления иммунитета, хотя на ужин его лучше не употреблять. По ее словам, тыква обогащена витаминами А, С, группы В, а ее семена являются источником цинка. Экстракт чеснока, добавляет эксперт, также является мощным иммуномоделирующим средством.

Что касается граната, то, несмотря на большое количество витамина С и железа, его порция для девушек составляет не более 200-300 граммов. "Для мужчин немного больше. Поскольку это концентрированный продукт, не стоит превышать порцию", — предупреждает диетолог.

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С удовольствием уминает Оксана и мандарины, в которых, по ее убеждению, немало витаминов, в частности С. Хотя на самом деле последнего больше в киви и даже в некоторых овощах.

"Это может быть квашеная капуста, болгарский перец, зеленые овощи, чеснок, лук. Поэтому не стоит налегать на мандарины: у них высокий глекимический индекс", – продолжает Дейнеко.

Диетолог также предлагает осенью активно налегать на цельнозерновые каши, мясо птицы, яйца и рыбу, которые укрепят организм. А вот магазинные сосиски и колбасы, отмечает, наоборот ослабят из-за содержания нитритов, стабилизаторов и консервантов.



А еще, специалисты советуют время от времени сдавать анализы. Так как пополнить запас организма витаминами, уминая овощи, фрукты или зелень можно, если ситуация не критична. В худших случаях, вероятнее всего, придется обращаться за помощью к врачу.

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