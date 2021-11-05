Майли Сайрус топлес в одних лишь трусиках ошарашила роскошным телом

Звезда очаровала стройной фигурой.

Популярная американская певица Майли Сайрус не на шутку взбудоражила воображение своих поклонников.

Звезда в очередной раз поделилась горячим контентом. В частности, в своем Instagram исполнительница опубликовала серию соблазнительных фотографий.

Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus

Сначала звезда позировала перед камерой в топе, под который она решила не одевать нижнее белье, трусиках, кроссовках и с крошечной сумочкой. Впрочем, на последней фотографии Майли уже стоял топлес. Пикантные места знаменитость прикрыла руками.

Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus

Кстати, у звезды изрядно роскошная фигура. В нее подтянут пресс, выразительная талия и стройные ножки. Позади певицы на трепле весит яркое платье. Ранее Майли публиковала фото, на котором она была изображена именно в этой одежде. Судя по фотографиям, артистка радуется, что наконец-то может надеть удобную для нее одежду.

Майли Сайрус / instagram.com/mileycyrus

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