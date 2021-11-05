Майлі Сайрус топлес у самих лише трусиках ошелешила розкішним тілом

Зірка захопила стрункою фігурою.

Популярна американська співачка Майлі Сайрус не на жарт розбурхала уяву своїх прихильників.

Так, зірка вкотре поділилась гарячим контентом. Зокрема, у своєму Instagram виконавиця опублікувала серію спокусливих світлин.

Майлі Сайрус / instagram.com/mileycyrus

Спочатку зірка позувала перед камерою у топі, під який вона вирішила не одягати спідню білизну, трусиках, кросівках та з крихітною сумочкою. Втім, на останній світлині Майлі вже стояла топлес. Пікантні місця знаменитість прикрила руками.

Майлі Сайрус / instagram.com/mileycyrus

До речі, у зірки неабияк розкішна фігура. Так, у неї підтягнутий прес, виразна талія та стрункі ніжки. Позаду співачки на вішаку красується яскрава сукня. Раніше Майлі публікувала фото, на якому вона була зображена саме в цьому вбранні. Судячи зі світлин, артистка тішиться, що нарешті може одягнути зручний для неї одяг.

Майлі Сайрус / instagram.com/mileycyrus

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