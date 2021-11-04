Даша Астаф'єва у відвертому корсеті похизувалась пишним декольте

Артистка похизувалась своїми формами.

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва неабияк розбурхала уяву своїх шанувальників.

Так, зірка в сторіз на своїй сторінці в Instagram опублікувала нове фото. На знімку спокуслива Даша позувала перед дзеркалом у чорному корсеті. Розкішне вбрання неабияк підкреслило пишні форми зірки, окрім цього, воно додало співачці ще більшої привабливості.

Даша Астаф'єва у корсеті / instagram.com/da_astafieva

До слова, у Даші пишні груди та апетитні стегна. Свої волосся зірка зібрала в пучок. Також артистка нанесла яскравий макіяж, який зробив її очі та губи більше виразними.

Зірка не була багатослівною. Вона підписала фото лише одним словом: "Чудово!". Втім, її фани однозначно засипали її компліментами. Вони написали їй чимало приємних слів щодо її фігури.

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