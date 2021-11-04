Туреччина розпочинає щеплення третьою дозою COVID-вакцини Pfizer

"Літні громадяни і майбутні матері не повинні забувати про свої щеплення", - наголосив очільник МОЗ Туреччини.

У Туреччині від четверга, 4 листопада, громадян розпочнуть щеплювати третьою дозою вакцини від COVID-19, розробленої американською компанією Pfizer у співпраці з німецькою BioNTech.

Про це із посиланням на відповідну заяву турецького міністра охорони здоров'я Фахреттіна Коджи повідомляє Anadolu Agency.

Зазначається, що першими додаткове щеплення отримають люди похилого віку, повнолітні пацієнти з хронічними захворюваннями, медичні працівники, а також усі співробітники, які перебувають у групі ризику.

Окрім того, для щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу від моменту повної вакцинації повинно пройти шість місяців.

"Наші літні громадяни і майбутні матері не повинні забувати про свої щеплення", - наголосив Коджа. Він також вказав, що наразі у Туреччині двома дозами щеплено 59% населення.

"Цей показник повинен перевищити 70%, щоб досягти колективного імунітету", - додав очільник Міністерства охорони здоров'я країни.

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