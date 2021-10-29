У МОЗ запевнили, що COVID-вакцини для третьої дози вистачить

Бустерну дозу наразі рекомендували людям уразливих категорій.

Вакцини від коронавірусу на третю посилюючу дозу, яку можна вводити за пів року після щеплення, - вистачить.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Щодо бустерної дози, я прошу не переживати. Оскільки в нас законтрактовано з найкращим виробником на два роки така кількість вакцини, що дозволить нам або бустерну дозу, або повторну другу дозу зробити всім, хто того бажає", - каже очільник МОЗ.

За його словами, також достатньо додаткових вакцин для людей із вразливих категорій, які від початку потребують введення трьох доз.

Як повідомлялося, раніше Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики вже рекомендувала Мінохорони здоров'я використання бустерної дози вакцини від COVID. Там її поки радять лише для найбільш уразливих груп населення: медиків та працівників будинків інтернатного типу, які контактують з людьми літнього віку.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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