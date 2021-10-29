В Минздраве заверили, что COVID-вакцины для третьей дозы хватит

В Минздраве заверили, что COVID-вакцины для третьей дозы хватит

Бустерную дозу рекомендовали людям уязвимых категорий.

Вакцины от коронавируса на третью усиливающую дозу, которую можно вводить через полгода после прививки, — хватит.

Об этом в эфире "Право на власть" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"О бустерной дозе, я прошу не переживать. Поскольку у нас контракт с лучшим производителем на два года такое количество вакцины, что позволит нам либо бустерную дозу, либо повторную вторую дозу сделать всем, кто того желает", — говорит глава Минздрава.

По его словам, также достаточно дополнительных вакцин для людей из уязвимых категорий, которые изначально нуждаются в введении трех доз.

Как сообщалось, ранее Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике уже рекомендовала Минздраву использование бустерной дозы вакцины от COVID. Там ее пока советуют только наиболее уязвимым группам населения: медикам и работникам домов интернатного типа, которые контактируют с людьми пожилого возраста.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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