Пункти щеплення далеко або про них не знають – епідеміологиня про вакцинацію пенсіонерів у селах

Пункти щеплення далеко або про них не знають – епідеміологиня про вакцинацію пенсіонерів у селах

Катерина Сояк каже, що людям у сільській місцевості треба полегшити доступ до вакцини.

Вакцинуватися від коронавірусу необхідно, насамперед, людям похилого віку і тим, хто має супутні захворювання, адже вони є групою ризику. Утім, у сільській місцевості пенсіонерам складніше зробити щеплення з логістичних причин, тому вони не йдуть на процедуру.

Про це в ексклюзивному коментарі ТСН.ua розповіла епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

За її словами, у групи населення старшого віку, після 65 років, а також тих, хто має супутні захворювання, є великий ризик тяжкого перебігу коронавірусу, у разі зараження. І саме цій категорії людей вакцинація показана першочергово.

Утім, наразі деякі українці старшого віку не роблять щеплення. Епідеміологиня висловила думку, що це пов'язано з доступом до медицини, зокрема, доступом до вакцинації.

"Якщо це особливо ті, хто проживає в сільській місцевості, то, в принципі, знаю, що пункти вакцинації або далеко, або люди просто них не знають. У містах ведеться ще хоч якась роз'яснювальна компанія, а в сільській місцевості, мені здається, це велика проблема", - сказала вона.

Фахівчиня наголосила, що необхідно надавати людям у сільській місцевості більшу можливість вакцинуватися.

"Або робити це вдома, або в якихось магазинах, і в тих місцях, де вони перебувають", - підсумувала вона.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Раніше в НСЗУ пояснили, чи можна вакцинуватися проти COVID-19 алергікам. Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українських освітян пояснювати учням та студентам важливість вакцинації від коронавірусу, адже вони повинні бути зорієнтовані, як і європейці, котрі показують високі показники з імунізації. Також очільник МОЗ вкотре наголосив на важливості вакцинації літніх людей.

Новини України: від ускладнень COVID-19 померла 40-річна багатодітна мати, яка була проти вакцинації

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання