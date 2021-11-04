Турция начинает прививание третьей дозой COVID-вакцины Pfizer

"Пожилые граждане и будущие матери не должны забывать о своих прививках", — подчеркнул глава Минздрава Турции.

В Турции с четверга, 4 ноября, граждан начнут прививать третьей дозой вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.

Об этом со ссылкой на соответствующее заявление турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи сообщает Anadolu Agency.

Отмечается, что первыми дополнительную прививку получат пожилые люди, совершеннолетние пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские работники, а также все сотрудники, находящиеся в группе риска.

Кроме того, для прививки бустерной дозой вакцины от коронавируса с момента полной вакцинации должно пройти шесть месяцев.

"Наши пожилые граждане и будущие матери не должны забывать о своих прививках", — подчеркнул Коджа. Он также указал, что в настоящее время в Турции двумя дозами привито 59% населения.

"Этот показатель должен превысить 70%, чтобы добиться коллективного иммунитета", — добавил глава Министерства здравоохранения страны.

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