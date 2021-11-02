В самолете из Стамбула обнаружили мертвым пассажира с коронавирусом

В самолете из Стамбула обнаружили мертвым пассажира с коронавирусом

Что именно повлекло к смерть пока не установлено

В самолете Стамбул-Гамбург скончался мужчина зараженный коронавирусом.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

51-летний пассажир без признаков жизни был замечен только после приземления. Во время полета на него никто не обращал внимания, ведь у него были закрыты глаза, кроме того, все летели в масках.

Как мужчина с коронавирусом попал на борт самолета – сейчас пытаются выяснить в полиции.

Турция в настоящее время принадлежит к зоне повышенного риска, поэтому пассажир должен был предъявить отрицательный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или вакцинации. А вот пассажиров этого же рейса, вероятно, ждет карантин.

Новости мира: в самолете Стамбул-Гамбург скончался мужчина, зараженный COVID-19

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