У літаку із Стамбула виявили мертвим пасажира зі коронавірусом

Що саме спричинило смерть, поки не встановлено
У літаку Стамбул-Гамбург помер чоловік заражений коронавірусом.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
51-річного пасажира без ознак життя помітили лише після приземлення. Під час польоту на нього ніхто не звертав уваги, адже в нього були заплющені очі, окрім того усі летіли в масках.
Як чоловік із коронавірусом потрапив на борт літака - нині намагаються з’ясувати у поліції.
Туреччина нині належить до зони підвищеного ризику, тож пасажир мусив пред'явити негативний ПЛР-тест, свідоцтво про одужання чи вакцинацію. А от на пасажирів цього ж рейсу ймовірно чекає карантин.
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