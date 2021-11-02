Погрожували вбивством, а ще переламати ноги і руки: подробиці побиття вчительки у Дніпрі

Мама учня прийшла на розбірки до вчительки із старшим сином.

Побиття вчительки у Дніпрі - поліція розслідує хуліганство, а мати шестикласника заявляє про наклеп.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Усе сталося під час уроку математики. Дванадцятирічний хлопець у телефоні написав повідомлення мамі, що вчителька начебто відсадила від нього однокласників і насварила за погану поведінку. Мати кинулася до школи разом із старшим сином-студентом і пішла з’ясовувати стосунки з вчителькою.

Педагогиня каже, жінка з парубком спочатку нецензурно лаялися, а після цього били її ногами. Це трапилось на очах у інших школярів. Нині у вчительки тіло у синцях. Після інциденту вона вийшла на роботу, проте на камеру говорити про пережите не хоче. «Погрожувала, кричала, що я тебе вб’ю, поламаю тобі руки і ноги. Підскочила ця жінка, почала бити її ногами. І її повнолітній син продовжували це побиття. Це трапилося на очах у дітей», - запевняє директорка школи Любов Рудник.

Тим часом матір шестикласника своєї провини не визнає і твердить: захищала сина. «Ми не вломилися, а зайшли, як усі нормальні, пристойні люди. Я як мати – приходжу та захищаю своїх дітей», - заявила жінка, яку звинувачують у побиття вчительки.

В Дніпрі мати шестикласника разом зі старшим сином побили педагогиню ногами | Новини України

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