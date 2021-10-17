Туреччина спростить візові вимоги для медичних туристів: що зміниться

Туреччина спростить візові вимоги для медичних туристів: що зміниться

Анкара обіцяє надавати візи медичним туристам протягом 48 годин.

Туреччина пришвидшить надання віз для медичних туристів — людей, які отримали призначення на прийом до лікаря у медзакладах країни.

Про це інформує Türk Time.

Анкара обіцяє надавати візи медичним туристам протягом 48 годин. Для отримання документів необхідно показати призначення через Асоціацію експортерів послуг (HIB).

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"Як тільки пацієнт з будь-якого куточку світу покаже нам своє призначення через HIB, він матиме можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі", — зазначив міністр закордонних справ Явуз Селім Кіран.

За його словами, Туреччина здебільшого приймає пацієнтів для лікування з країн Європи, Близького Сходу та Африки.

"Ми прагнемо збільшити валютні надходження з 1 млрд доларів, які маємо, до 3 мільярди доларів до 2023 року", — додав заступник міністра торгівлі Мустафа Тузджу.

Зазначимо, що у 2020 році послугами медичного туризму в Туреччині скористалися 1,3 млн чоловік.

В'їзд до Туреччини: умови

Туреччина продовжили до кінця року вимогу щодо обов'язкового тестування або вакцинації для іноземних туристів. Про це інформує avianews.com.

Для в’їзду до країни потрібно мати:

Сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Від дня введення другої дози має пройти не менше, ніж 2 тижні.

Якщо COVID-сертифікат відсутній, потрібний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду, тест на антиген чи довідка про одужання від COVID-19.

Від цих вимог звільнені діти до 12 років.

Нагадаємо, що Англія та Німечина змінили правила в'їзду для вакцинованих українців.

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