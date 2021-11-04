Даша Астафьева в откровенном корсете похвасталась пышным декольте

Артистка похвасталась своими формами.

Украинская певица и модель Даша Астафьева изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

Звезда в сторис на своей странице в Instagram опубликовала новое фото. На снимке соблазнительная Даша позировала перед зеркалом в черном корсете. Роскошный наряд изрядно подчеркнул пышные формы звезды, кроме этого, он придал певице еще большей привлекательности.

Даша Астафьева в корсете / instagram.com/da_astafieva

К слову, у Даши пышная грудь и аппетитные бедра. Свои волосы звезда собрала в пучок. Также артистка нанесла яркий макияж, который сделал ее глаза и губы выразительнее.

Звезда не была многословной. Она подписала фото только одним словом: "Великолепно!". Впрочем, ее фанаты однозначно засыпали комплиментами. Они написали ей немало приятных слов по поводу ее фигуры.

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